Напомним, что сборная России, проиграв Дании со счетом 1:4 в третьем туре группового раунда Евро-2020, выбыла из турнира. Россияне заняли четвертое место в группе B с тремя очками в запасе.
Мухин заявил, что игроки сборной разочарованы итогом выступления на чемпионате Европы. Также он рассказал, что футболисты национальной команды были хорошо подготовлены к турниру.
"Мы разочарованы результатом выступления на Евро. Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния. К сожалению, соперников более высокого уровня победить не удалось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир", - сказал Мухин.
Источник: Спорт-Экспресс
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Мухин: разочарованы результатом выступления на Евро. Сборная очень хотела выйти из группы
Хавбек сборной России Максим Мухин высказался о выступлении команды на чемпионате Европы.
Фото: РПЛ
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