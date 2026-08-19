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Червиченко - о Помазуне: если дважды хорошо сыграл в серии пенальти, то это ещё не означает, что он дракон в воротах

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info поражение "красно-белых" от "Рубина" в матче Пути РПЛ Кубка России в серии пенальти.
Фото: ФК "Спартак"
- В целом игра более-менее равная была, но лимит везения "Спартака", похоже, исчерпан. Что же касается серии пенальти, то сегодняшняя игра Помазуна в этой серии как раз была ответом тем, кто хотел видеть его в воротах вместо Максименко.

Если дважды хорошо сыграл в серии пенальти, то это ещё не означает, что он дракон в воротах. Видите, уже все стали считать, что, если он выходит, то серия одиннадцатиметровых выиграна. Реально он до этого хотя бы что-то цеплял. Видимо, потому что играл по мячу. А сегодня он гадал. Но, возможно, игроки "Рубина" понимали, что будут пенальти, готовились к ним и удачно подошли к серии одиннадцатиметровых, - сказал Червиченко.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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