- В целом игра более-менее равная была, но лимит везения "Спартака", похоже, исчерпан. Что же касается серии пенальти, то сегодняшняя игра Помазуна в этой серии как раз была ответом тем, кто хотел видеть его в воротах вместо Максименко.
Если дважды хорошо сыграл в серии пенальти, то это ещё не означает, что он дракон в воротах. Видите, уже все стали считать, что, если он выходит, то серия одиннадцатиметровых выиграна. Реально он до этого хотя бы что-то цеплял. Видимо, потому что играл по мячу. А сегодня он гадал. Но, возможно, игроки "Рубина" понимали, что будут пенальти, готовились к ним и удачно подошли к серии одиннадцатиметровых, - сказал Червиченко.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко - о Помазуне: если дважды хорошо сыграл в серии пенальти, то это ещё не означает, что он дракон в воротах
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info поражение "красно-белых" от "Рубина" в матче Пути РПЛ Кубка России в серии пенальти.
Фото: ФК "Спартак"