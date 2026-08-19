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Силкин: нынешний формат Кубка России - ужасен, я не смотрю такое

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info заявил, что не смотрит матчи Кубка России.
Фото: РФС
- Если честно, я даже и не знал, что сегодня играются матчи Кубка России. Если бы не сказали, то и не вспомнил бы. Лично мне не интересно это смотреть – нынешний формат Кубка ужасен. Очень много матчей, не понятно, кто куда выходит.

И самое странное, что проигравшая команда может легко выйти в финал и выиграть турнир. Лично я такое не понимаю, - отметил Силкин.

Сегодня "Спартак" уступил "Рубину" в Казани. Встреча в Казани завершилась со счётом 1:1 в основное время, после чего хозяева оказались точнее в серии пенальти - 5:3.

Далее состоится матч между "Динамо" и "Краснодаром".

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