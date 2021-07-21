Черчесов входил в этот комитет автоматически в качестве главного тренера национальной команды. Покинув пост главного тренера сборной, он также вышел из состава техкома. Место Черчесова в комитете займет новый главный тренер сборной России.
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством национальная команда не вышла в плей-офф континентального первенства, заняв последнее место в группе. 57-летний специалист возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира в 2018 году, который прошел в России, национальная команда дошла до четвертьфинала, уступив в серии пенальти Хорватии.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз в настоящее время выбирает тренера сборной России из трёх кандидатов. В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев. Сегодня СМИ сообщили, что РФС рассматривает кандидатуры Лорана Блана и Паулу Фонсеки.
Источник: РБ Спорт
Источник: Черчесов покинул состав технического комитета РФС
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул состав технического комитета Российского футбольного союза.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!