Евсеев - о поражении от "Краснодара": первые минуты провели просто прекрасно

— Очень активно начали матч, быстро забили, что потом пошло не так?
— Что вы имеете в виду? "Краснодар" забил на 29-й минуте, мы играли с чемпионом. Что у нас не так? Мы забили очень хороший гол, хорошо начали, что удивительно.
Предыдущий матч начали просто ужасно, сегодня первые минуты провели просто прекрасно, видимо, хороший газон повлиял, - приводит слова Евсеева "Матч ТВ".
Сегодня, 26 апреля, "Краснодар" одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" в 27 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Никита Кривцов и Джон Кордоба, гости открыли счет благодаря автоголу Дугласа Косты. В первом тайме южане не реализовали пенальти - Эдуард Сперцян попал в штангу. В компенсированное время махачкалинцы остались в меньшинстве - Миро был удален с поля.
По итогам 27 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 60 набранными очками, махачкалинцы располагаются на 14 строчке с 24 баллами в своем активе.