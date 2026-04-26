Гендир "Динамо" Мх: мы навязали борьбу чемпиону России, чего нам тревожиться?

- Впереди ещё три игры, чего нам тревожиться? Ничего не меняется, надо набирать очки.
Мы навязали борьбу чемпиону России, хоть выиграть и не получилось. Не вижу подавленности у команды, мы идём к цели. Надо брать своё, - приводит слова Газизова "Чемпионат".
В 27 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счетом 1:2. Хозяева не реализовали пенальти в первом тайме, а в концовке встречи махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления Миро.
По итогам 27 сыгранных туров команда Вадима Евсеева занимает 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками. Краснодарцы лидируют в таблице с 60 баллами в своем активе.