"В комитете обязательно должен находиться главный тренер сборной, кто им является, тот и становится членом технического комитета. Поскольку Станислав Саламович покинул пост главного тренера сборной России, он автоматически покинул технический комитет.
На следующем заседании, когда будет новый тренер, он займет место Станислава Саламовича", – приводит слова члена комитета Михаила Гершковича ТАСС.
Ранее сообщалось, что приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной России для РФС является наставник молодежной команды Германии Штефан Кунц. Также среди рассматриваемых специалистов называются Валерий Карпин, Курбан Бердыев и Лоран Блан.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявлял, что новый главный тренер национальной команды будет выбран до начала сезона Российской Премьер-Лиги, которая стартует 23 июля.
Черчесов вышел из состава технического комитета РФС
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов автоматически покинул состав технического комитета Российского футбольного союза после расторжения контракта.
Фото: "Матч ТВ"
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