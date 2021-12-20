- Когда мне назвали соперников, первая мысль была: "Мы же вроде в дивизионе B остались, а не в C вылетели". Без всякой иронии. Но потом уже начал рассуждать. Мы уже отыграли две Лиги наций. Если сравнивать, то сейчас объективно полегче. Но на бумаге. На поле может быть совсем по-другому, мы это знаем. Можно, например, иметь много травмированных, нанести 20 ударов, создать шесть голевых моментов и проиграть 0:5. А можно 20% владеть мячом, отбиваться, соперник забьет в свои ворота, и ты выиграешь. Вот и весь футбол, - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Сборная России в третьем по счету розыгрыше Лиги наций-2022/2023 выступит в группе 2 Лиги B в компании сборных Исландии, Израиля и Албании. В предыдущем сезоне турнира наша национальная команда под руководством Станислава Черчесова заняла второе место в группе с Венгрией, Сербией и Турцией; в последнем туре в ноябре 2020 года сборная России потерпела разгромное выездное поражение со счетом 0:5 от Сербии, нанеся при этом 19 ударов по воротам. В октябре 2021 года наша команда уже под руководством Валерия Карпина победила дома Словакию (1:0) благодаря автоголу защитника соперников Милана Шкриньяра после прострела Арсена Захаряна, показатель владения мячом составил 30%.
Черчесов - о группе в Лиге наций: можно с 20 ударами проиграть 0:5, а можно с 20% владения выиграть автоголом соперника
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал жеребьевку нового розыгрыша Лиги наций для нашей национальной команды.