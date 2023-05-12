Об этом 34-летний футболист сообщил в социальных сетях. Бельгиец защищал цвета "Зенита" с 2012 по 2016 годы. Его дебют в составе сборной Бельгии состоялся 15 лет назад - в марте 2008-го. С того момента он выходил на поле в форме "красных дьяволов" в 130 играх и забил в них двенадцать голов.
Аксель Витсель - бронзовый призер мундиаля в России в качестве футболиста сборной Бельгии. В настоящее время он играет за мадридский "Атлетико". По итогам 33 туров чемпионата Испании "матрасники" располагаются на второй строчке в таблице, опережая на одно очко земляков из "Реала".
Экс-полузащитник "Зенита" Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель принял решение прекратить выступления в составе национальной сборной Бельгии.
Фото: ФК "Атлетико Мадрид"