"Болонья" разгромила "РБ Зальцбург" в матче Лиги Европы

За "Болонью" мячи забили Йенс Одгор, Тейс Даллинга, Федерико Бернардески и Риккардо Орсолини. В составе "РБ Зальцбурга" голом отличился Йорбе Вертессен.
Лига Европы
Общий этап. 5 тур
Голы: Одгор, 26, Даллинга, 51, Бернардески, 53, Орсолини, 86 - Вертессен, 33.
"Болонья": Равалья, Миранда, Лукуми, Хеггем, Дзортеа, Побега, Фергюсон, Бернардески, Одгор, Орсолини, Даллинга.
"Ред Булл": Шлагер, Терзич, Расмуссен, Гаду, Лайнер, Бишофф, Диабате, Бидструп, Йео, Вертессен, Байду.
"Болонья" одержала победу над "Ред Буллом" из Зальцбурга в матче 5-го тура Лиги Европы со счетом 4:1.
