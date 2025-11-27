"Болонья" разгромила "РБ Зальцбург" в матче Лиги Европы

"Болонья" одержала победу над "Ред Буллом" из Зальцбурга в матче 5-го тура Лиги Европы со счетом 4:1.

Фото: Global Look Press

За "Болонью" мячи забили Йенс Одгор, Тейс Даллинга, Федерико Бернардески и Риккардо Орсолини. В составе "РБ Зальцбурга" голом отличился Йорбе Вертессен.



Лига Европы



Общий этап. 5 тур



Голы: Одгор, 26, Даллинга, 51, Бернардески, 53, Орсолини, 86 - Вертессен, 33.



"Болонья": Равалья, Миранда, Лукуми, Хеггем, Дзортеа, Побега, Фергюсон, Бернардески, Одгор, Орсолини, Даллинга.



"Ред Булл": Шлагер, Терзич, Расмуссен, Гаду, Лайнер, Бишофф, Диабате, Бидструп, Йео, Вертессен, Байду.

Болонья