Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

"Болонья" разгромила "РБ Зальцбург" в матче Лиги Европы

"Болонья" одержала победу над "Ред Буллом" из Зальцбурга в матче 5-го тура Лиги Европы со счетом 4:1.
Фото: Global Look Press
За "Болонью" мячи забили Йенс Одгор, Тейс Даллинга, Федерико Бернардески и Риккардо Орсолини. В составе "РБ Зальцбурга" голом отличился Йорбе Вертессен.

Лига Европы

Общий этап. 5 тур

Голы: Одгор, 26, Даллинга, 51, Бернардески, 53, Орсолини, 86 - Вертессен, 33.

"Болонья": Равалья, Миранда, Лукуми, Хеггем, Дзортеа, Побега, Фергюсон, Бернардески, Одгор, Орсолини, Даллинга.

"Ред Булл": Шлагер, Терзич, Расмуссен, Гаду, Лайнер, Бишофф, Диабате, Бидструп, Йео, Вертессен, Байду.

