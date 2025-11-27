"Селтик" выиграл у "Фейеноорда" в матче Лиги Европы

В составе "Фейеноорда" единственный мяч забил Аясэ Уэда. За "Селтик" голами отличились Хюн-Чун Ян, Рео Хататэ и Беньямин Нюгрен.
Лига Европы
Общий этап. 5 тур
Голы: Уэда, 11 - Ян, 31. Хататэ, 43. Нюгрен, 82
Фейеноорд: Велленройтер, Ватанабэ, Смал (Ньивкоп, 62), Ахмедходжич, Лотомба (Ван Персие. 80), Стейн, Хадж Мусса, Таргаллин, Валенте (Тимбер, 76), Уэда, Сауэр (Диарра, 62)
Селтик: Шмейхель, Скэйлз, Трасти, Донован (Рэлстон, 83), Тирни (Маррей, 71), Ян (Тунекти, 71), Маккоуэн (Нюгрен, 62), Энгелс, Хататэ (Бернарду, 83), Макгрегор, Маэда
Предупреждения: Хататэ, 39, Таргаллин, 56, Энгелс, 78, Макгрегор, 86
Фото: Getty Images