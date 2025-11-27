Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

"Селтик" выиграл у "Фейеноорда" в матче Лиги Европы

"Фейеноорд" уступил "Селтику" в матче 5-го тура Лиги Европы со счетом 1:3.
Фото: Getty Images
В составе "Фейеноорда" единственный мяч забил Аясэ Уэда. За "Селтик" голами отличились Хюн-Чун Ян, Рео Хататэ и Беньямин Нюгрен.

Лига Европы

Общий этап. 5 тур

Голы: Уэда, 11 - Ян, 31. Хататэ, 43. Нюгрен, 82

Фейеноорд: Велленройтер, Ватанабэ, Смал (Ньивкоп, 62), Ахмедходжич, Лотомба (Ван Персие. 80), Стейн, Хадж Мусса, Таргаллин, Валенте (Тимбер, 76), Уэда, Сауэр (Диарра, 62)

Селтик: Шмейхель, Скэйлз, Трасти, Донован (Рэлстон, 83), Тирни (Маррей, 71), Ян (Тунекти, 71), Маккоуэн (Нюгрен, 62), Энгелс, Хататэ (Бернарду, 83), Макгрегор, Маэда

Предупреждения: Хататэ, 39, Таргаллин, 56, Энгелс, 78, Макгрегор, 86

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится