По информации источника, завтра, 19 октября, россиянин начнет тренировки в общей группе монегасков.
Напомним, Головин не попал в заявку "Монако" на игру против "Лиона" (0:2) в 10-м туре Лиги 1. Головин из-за травмы мышцы бедра не смог сыграть за сборную России в матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1). Полузащитник получил повреждение в матче "монегасков" с "Бордо" (3:0).
В текущем сезоне Александр Головин провел 13 матчей за "Монако" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передач.
В четверг, 21 октября, "Монако" в гостях сыграет против ПСВ в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Источник: Чемпионат
СМИ: Головин вернется в общую группу "Монако" 19 октября
Полузащитник "Монако" Александр Головин восстановился от травмы.
Фото: Getty images