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Головин — о смене тренера "Монако": команда не попала в еврокубки, для такого решения были основания

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Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о назначении на пост главного тренера французской команды Ади Хюттера.
Фото: globallookpress.com
"Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания", — сказал Головин.

27-летний Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. Его действующий контракт с "монегасками" истекает летом 2026 года. "Монако" в прошлом сезоне финишировало на шестом месте в чемпионате Франции и в будущей кампании не сыграет в еврокубках.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Лига 1 Головин Монако
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