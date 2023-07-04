"Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания", — сказал Головин.
27-летний Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. Его действующий контракт с "монегасками" истекает летом 2026 года. "Монако" в прошлом сезоне финишировало на шестом месте в чемпионате Франции и в будущей кампании не сыграет в еврокубках.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Головин — о смене тренера "Монако": команда не попала в еврокубки, для такого решения были основания
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о назначении на пост главного тренера французской команды Ади Хюттера.
Фото: globallookpress.com