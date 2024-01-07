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Канчельскис: у Кузяева есть шансы на переход из "Гавра" в более сильный французский клуб

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал карьерные перспективы российского хавбека французского "Гавра" Далера Кузяева.
Фото: Getty Images
- Шансы на переход в более сильный французский клуб есть. Из-за возраста это будет сложнее сделать, но шансы есть всегда, - передаёт слова Канчельскиса Matchtv.ru.

30-летний полузащитник сборной России Далер Кузяев в июне 2023 года покинул петербургский "Зенит" и в июле подписал контракт с вышедшим во французскую Лигу 1 "Гавром". За новый клуб российский хавбек провёл 17 матчей чемпионата Франции, отличившись 2 забитыми голами.

7 января Кузяев дебютировал в Кубке Франции, отметившись забитым мячом в матче 1/32 финала с "Каном" (2:1).

Кубок Франции Гавр Кузяев Канчельскис Российские трансферы
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