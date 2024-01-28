Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
0 - 1 0 1
Жирона2 тайм
Кадис
18:15
АтлетикНе начат
Севилья
20:30
ОсасунаНе начат
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
2 - 1 2 1
ЛеччеЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Верона
0 - 0 0 0
Фрозиноне1 тайм
Лацио
20:00
НаполиНе начат
Фиорентина
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
ДармштадтНе начат
Боруссия Д
19:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
0 - 0 0 0
ЛилльЗавершен
Лорьян
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
Клермон
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Тулуза
19:05
ЛансНе начат
ПСЖ
22:45
БрестНе начат

Кубок Англии

Новости
Вест Бромвич
0 - 2 0 2
Вулверхэмптон2 тайм
Ливерпуль
17:30
НорвичНе начат
Ньюпорт Каунти
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 1 1 1
Аль-ФатехЗавершен

Головин - о матче с "Марселем": рефери оставил нас вдевятером, но мы показали характер

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о судействе после матча против "Марселя" в Лиге 1.
Фото: Getty Images
"Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи рефери вообще оставил нас вдевятером. Учитывая это, ничья в гостях — приемлемый результат. Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества", - заявил Головин.

Игра 19-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Монако" завершилась со счетом 2:2. Россиянин Александр Головин отыграл весь матч целиком и отметился голевой передачей. На 11-й минуте матча красную карточку получил защитник "Монако" Марипан. Матч "монегаски" завершали с 8-ю полевыми футболистами из-за удаления Дениса Закарии в концовке.

После 19-ти туров "Монако" занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 34 очка. Столько же - у "Бреста", который обходит "Монако" по дополнительным показателям.

Источник: "Чемпионат"

Головин Лига 1 Монако Марсель
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится