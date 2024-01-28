"Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи рефери вообще оставил нас вдевятером. Учитывая это, ничья в гостях — приемлемый результат. Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества", - заявил Головин.
Игра 19-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Монако" завершилась со счетом 2:2. Россиянин Александр Головин отыграл весь матч целиком и отметился голевой передачей. На 11-й минуте матча красную карточку получил защитник "Монако" Марипан. Матч "монегаски" завершали с 8-ю полевыми футболистами из-за удаления Дениса Закарии в концовке.
После 19-ти туров "Монако" занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 34 очка. Столько же - у "Бреста", который обходит "Монако" по дополнительным показателям.
Источник: "Чемпионат"
Головин - о матче с "Марселем": рефери оставил нас вдевятером, но мы показали характер
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о судействе после матча против "Марселя" в Лиге 1.
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