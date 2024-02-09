"Головин серьезно прибавил по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Когда ты играешь против лучших, то сам растешь как футболист. Не могу советовать Головину стремиться уйти из "Монако" - у него там шикарная жизнь. Если проведет всю карьеру там, то это тоже неплохо. Но хотелось бы посмотреть на Сашу в команде более высокого уровня", - заявил Мостовой.
Александр Головин выступает в составе "Монако" с лета 2018-го года. Французский клуб заплатил московскому ЦСКА за трансфер россиянина 30 миллионов евро. В текущем сезоне Головин принял участие в 18-ти матчах Лиги 1 в составе "Монако", записав на свой счет 5+4 по системе гол+пас.
По итогам 20-ти туров "Монако" занимает 5-е место в чемпионате, отставая от 2-й строчки на 4 очка. Напомним, болельщики "Монако" признали Александра Головина лучшим футболистом команды по итогам первой части сезона.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: Не могу советовать Головину уйти из "Монако" - у него там шикарная жизнь
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях полузащитника "Монако" Александра Головина.
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