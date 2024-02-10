"Головин серьезно прибавил по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Когда ты играешь против лучших, то сам растешь как футболист. Не могу советовать Головину стремиться уйти из "Монако" — у него там шикарная жизнь. Но хотелось бы посмотреть на Сашу в команде более высокого уровня", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
В текущем сезоне Головин провел за "Монако" 20 матчей и отметился 5-ю забитыми голами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в 30 миллионов евро. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026. После 20-ти сыгранных туров "Монако" занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции и имеет в своем активе 35 очков. Клуб вылетел из Кубка Франции от "Руан" из третьей лиги в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5 по пенальти).
Мостовой: Головин серьезно прибавил, хотелось бы посмотреть на Сашу в команде более высокого уровня
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
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