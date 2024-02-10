Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
18:00
БорнмутНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрайтонНе начат
Лутон Таун
18:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Ливерпуль
18:00
БернлиНе начат
Ноттингем Форест
20:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
1 - 1 1 1
Вильярреал2 тайм
Реал Сосьедад
18:15
ОсасунаНе начат
Реал Мадрид
20:30
ЖиронаНе начат
Лас-Пальмас
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
0 - 1 0 1
Лацио1 тайм
Рома
20:00
ИнтерНе начат
Сассуоло
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
0 - 0 0 0
Дармштадт1 тайм
Унион
0 - 0 0 0
Вольфсбург1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Бохум1 тайм
Вердер
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм
Аугсбург
0 - 0 0 0
РБ Лейпциг1 тайм
Байер
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:00
ЛилльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
1 - 1 1 1
Арсенал Тула2 тайм
Факел
1 - 1 1 1
Ордабасы1 тайм

Мостовой: Головин серьезно прибавил, хотелось бы посмотреть на Сашу в команде более высокого уровня

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: GETTY IMAGES
"Головин серьезно прибавил по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Когда ты играешь против лучших, то сам растешь как футболист. Не могу советовать Головину стремиться уйти из "Монако" — у него там шикарная жизнь. Но хотелось бы посмотреть на Сашу в команде более высокого уровня", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

В текущем сезоне Головин провел за "Монако" 20 матчей и отметился 5-ю забитыми голами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в 30 миллионов евро. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026. После 20-ти сыгранных туров "Монако" занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции и имеет в своем активе 35 очков. Клуб вылетел из Кубка Франции от "Руан" из третьей лиги в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5 по пенальти).

Головин Монако Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится