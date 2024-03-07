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Кураньи: Головин – сильнейший российский игрок в европейских чемпионатах

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Экс-футболист «Динамо» Кевин Кураньи поделился своими мыслями о том, кто является лучшим российским игроком в Европе.
Фото: Global Look Press
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высказался о том, кого он считает лучшим российским футболистом, выступающим в европейских чемпионатах. По словам Кураньи, Головин является ключевым футболистом в составе «Монако», однако остальные российские исполнители в Европе тоже показывают хороший уровень. Кураньи добавил, что они не зря находятся в своих клубах.

«Лучший российский футболист, играющий в Европе? Мне трудно судить, потому что я видел не все матчи, пристально не следил. Наверное, сейчас сильнейший — Головин», - передает слова Кураньи «РБ Спорт».

Головин Кураньи Монако
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