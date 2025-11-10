Матчи Скрыть

Кафанов: в "ПСЖ" опасаются, что Сафонов вытеснит Шевалье

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о текущем положении Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: GETTY IMAGES
"Думаю, в "ПСЖ" опасаются, что Матвей вытеснит Шевалье. Если не ошибаюсь, он стоит 40 миллионов евро", - приводит слова Кафанова "Чемпионат".

Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с лета 2024 года - в текущем сезоне голкипер не провел ни одного матча за парижан. В летнее трансферное окно французский клуб подписал голкипера Люка Шевалье. Ранее Виталий Кафанов сообщил, что Матвей Сафонов сыграет за национальную команду России в товарищеской встрече со сборной Перу - матч состоится в среду, 12 ноября.

