Семин высказался об игре Сафонова в "ПСЖ"

"Матвей убедил своей игрой, и тренер ему верит, раз его периодически выпускает. А дальше как будет происходить? Всё будет зависеть от Сафонова. В "ПСЖ" два равноценных вратаря. Каждый день конкуренция", - сказал Семин "Чемпионату".
Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. Всего за клуб голкипер провел 19 матчей, пропустил 13 мячей и отыграл 9 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
На данный момент основным голкипером "ПСЖ" является Люка Шевалье. На счету футболиста 20 игр в текущем сезоне.
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о выступлении голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова за клуб.
