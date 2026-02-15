"Атлетико" с крупным счётом проиграл "Райо Вальекано"

"Атлетико" потерпел тяжёлое выездное поражение от "Райо Вальекано" в матче 24-го тура Ла Лиги - встреча завершилась со счётом 0:3.

Фото: AS

Хозяева вышли вперёд под занавес первого тайма: на 40-й минуте отличился Фран Перес. Спустя пять минут Оскар Валентин удвоил преимущество своей команды. Во втором тайме Нобель Менди поставил точку в игре/



После этого поражения "Атлетико" с 45 очками опустился на четвёртую позицию в таблице чемпионата Испании. "Райо Вальекано" довёл количество набранных баллов до 25 и поднялся на 16-е место.

