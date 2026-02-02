Матчи Скрыть

Лига 1 отреагировала на отражённый пенальти Сафонова

Эпизод с отражённым пенальти Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции не остался без внимания со стороны Лиги 1.
Фото: Getty Images
Англоязычный аккаунт Лиги 1 в соцсетях отметил игру российского вратаря "ПСЖ", который справился с 11-метровым ударом в поединке 20-го тура против "Страсбурга". Пенальти исполнял нападающий хозяев поля Хоакин Паничелли, однако Сафонов сумел отразить его удар.

- Матвей Сафонов сделал это снова! Он отбил пенальти Паничелли! - говорится в сообщении.


Напомним, игра против "Страсбурга" стала для Матвея шестой в этом сезоне. В двух встречах он смог сохранить ворота "сухими".

