Кейн обошёл Шевченко и Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (4:1) и улучшил свои позиции в списке лучших бомбардиров турнира.

После этой игры в активе английского форварда стало 50 голов в Лиге чемпионов, для чего ему потребовалось 66 матчей. Этот показатель позволил Кейну обойти сразу нескольких известных нападающих.



Он превзошёл результат Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича, завершивших карьеру с 48 мячами, а также опередил Альфредо Ди Стефано, у которого 49 голов.



Теперь игрок "Баварии" делит 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира вместе с Мохамедом Салахом и Тьерри Анри, у которых также по 50 забитых мячей.