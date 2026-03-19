Стало известно о возможном уходе Угальде из "Спартака" - источник

Манфред Угальде может продолжить карьеру в Нидерландах.
Фото: ФК "Спартак"
Интерес к нападающему "Спартака" проявляет ПСВ, сообщает De Telegraaf. По информации источника, зимой клуб из Эйндховена уже пытался арендовать форварда, однако московская команда не дала согласия на сделку. Возможный летний трансфер оценивается примерно в 20 млн евро.

Костариканец выступает за "Спартак" с начала 2024 года. За это время он провёл 78 матчей, записав на свой счёт 26 голов и восемь результативных передач.

