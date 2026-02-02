"ПСЖ" обыграл "Страсбург", играя в меньшинстве. Сафонов отразил пенальти

Завершился матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "Страсбург" на своём поле принимал "ПСЖ".

Фото: Лига 1

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Счёт в матче открыл полузащитник "ПСЖ" Сенни Маюлю, отличившийся на 23-й минуте. Спустя четыре минуты "Страсбург" отыгрался.



Во втором тайме матч осложнился для гостей. На 74-й минуте "ПСЖ" остался вдесятером после прямой красной карточки, которую получил защитник Ашраф Хакими. Несмотря на численное меньшинство, парижане сумели вырвать победу: за 10 минут до конца основного времени Нуну Мендеш забил победный мяч.



Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл на поле весь матч и стал одним из героев встречи. На 21-й минуте он отразил пенальти.

