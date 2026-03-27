Сафонов подорожал на 7 млн евро, Шевалье упал в цене на 5 млн - Transfermarkt

Сайт Transfermarkt обновил стоимость футболистов Лиги 1.

Стоимость голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова увеличилась с 15 до 22 миллионов евро. Вратарь парижского клуба Люка Шевалье оценивается в 30 миллионов, ранее его цена составляла 35 миллионов.



Матвей Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 16 матчей, пропустил 17 голов и отыграл 7 встреч на ноль.



Люка Шевалье перешел в "ПСЖ" из "Лилля" в августе 2025 года. В сезоне-2025/2026 на его счету 26 встреч, 28 пропущенных мячей и 10 игр на ноль.