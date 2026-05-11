Полузащитник отметился ассистом в матче 29-го тура против московского "Динамо".
На 32-й минуте футболист помог отличиться Диего Косте. Эта результативная передача стала для Сперцяна 16-й в нынешнем чемпионате России.
Ранее аналогичный показатель покорялся Дмитрию Лоськову в 2003 году, Халку - в сезоне-2015/16, а также Максиму Глушенкову в прошлом сезоне.
Сперцян повторил рекорд РПЛ по голевым передачам за сезон
Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян повторил рекорд РПЛ по количеству голевых передач за один сезон.
