Сафонов вошёл в топ-5 вратарей сезона Лиги чемпионов

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов оказался среди лидеров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по количеству встреч без пропущенных мячей.
Российский вратарь провёл в турнире девять матчей, в четырёх из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Больше "сухих" игр только у Давида Райи из "Арсенала" и Гульельмо Викарио, представляющего "Тоттенхэм". Также по четыре матча на ноль имеют Алисон Бекер, Ник Поуп, Ян Зоммер, Тибо Куртуа и Угурджан Чакыр.

