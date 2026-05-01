Сафонов не сыграет в ближайшем матче "ПСЖ" - источник

Об этом сообщает RMC Sport. По информации источника, в игре 31-го тура Лиги 1 против "Лорьяна" место в воротах парижан может занять 19-летний Ренато Мерин. Такой вариант рассматривается из-за травмы Люки Шевалье, а самого Сафонова тренерский штаб хочет поберечь перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с "Баварией".
Если испанский голкипер выйдет на поле, этот матч станет для него дебютным в чемпионате Франции. До этого Мерин в нынешнем сезоне сыграл только один раз - в Кубке Франции.
Матвей Сафонов пропустит ближайший матч "ПСЖ" в чемпионате Франции.
