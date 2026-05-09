Хайкин выиграл трофей с "Будё-Глимт"

"Будё-Глимт" стал обладателем Кубка Норвегии - 2026, обыграв "Бранн" в финальном матче.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Будё - 4:2.



По ходу игры футболисты "Бранна" дважды выходили вперёд, однако соперник сумел отыграться и перевести матч в серию одиннадцатиметровых ударов.



Российский голкипер Никита Хайкин внёс ключевой вклад в победу "Будё-Глимт". В серии пенальти вратарь норвежского клуба справился с двумя ударами соперников и помог своей команде завоевать трофей.