Сафонов и Забарный не пожали друг другу руки на тренировке "ПСЖ"

Во время тренировки "ПСЖ" произошёл эпизод с участием Матвея Сафонова и Ильи Забарного.
Фото: Getty Images
Как сообщает Footmercato, российский вратарь и украинский защитник не стали пожимать друг другу руки перед двусторонней игрой команды.

Эпизод произошёл на базе парижского клуба в Пуасси во время подготовки к финалу Лиги чемпионов.

"ПСЖ" продолжает готовиться к решающему матчу турнира против "Арсенала". Финал состоится 30 мая в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

