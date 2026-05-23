Сафонов и Забарный не пожали друг другу руки на тренировке "ПСЖ"

Во время тренировки "ПСЖ" произошёл эпизод с участием Матвея Сафонова и Ильи Забарного.

Как сообщает Footmercato, российский вратарь и украинский защитник не стали пожимать друг другу руки перед двусторонней игрой команды.



Эпизод произошёл на базе парижского клуба в Пуасси во время подготовки к финалу Лиги чемпионов.



"ПСЖ" продолжает готовиться к решающему матчу турнира против "Арсенала". Финал состоится 30 мая в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.