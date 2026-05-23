Как сообщает "Чемпионат", главным претендентом считается Александр Сторожук. Ранее специалист работал в "Краснодаре", тульском "Арсенале" и "Ахмате". Грозненский клуб тренер покинул по ходу сезона-2025/2026.
Также в шорт-листе московской команды ранее фигурировали Сергей Игнашевич, Владимир Федотов, Дмитрий Хохлов и Виктор Булатов.
Минувший сезон "Торпедо" завершило на девятой позиции в Первой лиге, набрав 46 очков.
В "Торпедо" выбрали основного кандидата на пост главного тренера - источник
"Торпедо" определилось с основным кандидатом на пост главного тренера после ухода Олега Кононова.
Фото: ФК "Арсенал" Тула