Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
2 - 0 2 0
УралЗавершен
Акрон
0 - 1 0 1
РоторЗавершен

Кубок Германии

Новости
Бавария
3 - 0 3 0
ШтутгартЗавершен

В "Торпедо" выбрали основного кандидата на пост главного тренера - источник

"Торпедо" определилось с основным кандидатом на пост главного тренера после ухода Олега Кононова.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
Как сообщает "Чемпионат", главным претендентом считается Александр Сторожук. Ранее специалист работал в "Краснодаре", тульском "Арсенале" и "Ахмате". Грозненский клуб тренер покинул по ходу сезона-2025/2026.

Также в шорт-листе московской команды ранее фигурировали Сергей Игнашевич, Владимир Федотов, Дмитрий Хохлов и Виктор Булатов.

Минувший сезон "Торпедо" завершило на девятой позиции в Первой лиге, набрав 46 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится