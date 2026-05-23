Несмотря на поражение в ответной встрече, тольяттинский клуб оказался сильнее по сумме двух игр.
Матч в Самаре завершился минимальной победой гостей - 1:0. Единственный мяч вскоре после перерыва забил защитник "Ротора" Глеб Шильников.
Чемпионат России
Переходные матчи. Ответный матч
Первый матч - 2:0
Гол: Шильников, 49.
"Акрон": Тереховский, Фернандес, Эсковаль, Бокоев, Роча, Лончар, Бистрович (Марадишвили, 54), Пестряков (Джаковац, 81), Джурасович (Хосонов, 72), Беншимол (Болдырев, 54), Дзюба.
"Ротор": Чагров, Шильников, Покидышев, Бардыбахин (Коротков, 46), Клещенко (Данилкин, 81), Симонян (Азнауров, 72), Кайнов, Трошечкин, Макаров, Алиев, Эльдарушев.
Предупреждения: Марадишвили, 60, Эсковаль, 87, Тереховский, 90+7.
"Ротор" обыграл "Акрон", но не вышел в РПЛ
"Акрон" сохранил место в Российской премьер-лиге по итогам стыковых матчей с волгоградским "Ротором".
