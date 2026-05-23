"Отдельно хочу разделить победу с Биджиевым". Евсеев - после стыков с "Уралом"

И отдельно хочу разделить победу с Биджиевым. В тех условиях, в которых он работал, сложно проявить качества. Поздравляю его", - сказал Евсеев.
Махачкалинское "Динамо" переиграло у себя дома "Урал" в ответном стыковом матче за право вымтупать в Российской Премьер-Лиге. Поединок проходил на "Анжи Арене" и завершился со счетом 2:0. В первой встрече в Екатеринбурге подопечные Вадима Евсеева также одержала победу - 1:0.
Таким образом махачкалинцы сохранили место в высшем российском дивизионе.
Напомним, Евсеев возглавил команду в декабре прошлого года после ухода с поста главного тренера команды Хасанби Биджиева.
