"Отдельно хочу разделить победу с Биджиевым". Евсеев - после стыков с "Уралом"

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев прокомментировал сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Хочу сказать спасибо игрокам, что подошли профессионально к стыкам. Физически было сложно, но за счет правильной игры и работы нам удалось переиграть хорошую команду.

И отдельно хочу разделить победу с Биджиевым. В тех условиях, в которых он работал, сложно проявить качества. Поздравляю его", - сказал Евсеев.

Махачкалинское "Динамо" переиграло у себя дома "Урал" в ответном стыковом матче за право вымтупать в Российской Премьер-Лиге. Поединок проходил на "Анжи Арене" и завершился со счетом 2:0. В первой встрече в Екатеринбурге подопечные Вадима Евсеева также одержала победу - 1:0.

Таким образом махачкалинцы сохранили место в высшем российском дивизионе.

Напомним, Евсеев возглавил команду в декабре прошлого года после ухода с поста главного тренера команды Хасанби Биджиева.

Источник: "Матч ТВ"

