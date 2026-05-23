После ответной встречи наставник отдельно поблагодарил болельщиков команды.
- Наверное, ни разу не говорил про болельщиков. Им огромная благодарность, практически во всех городах мы их слышали, видели. Дома это 12-й игрок.
- Это была славная охота?
- Всем спасибо, все свободны! - ответил тренер в послематчевом интервью.
Ответная встреча за право играть в РПЛ завершилась победой махачкалинцев со счётом 2:0. По сумме двух матчей "Динамо" оказалось сильнее "Урала" - 3:0 - и сохранило место в Премьер-лиге.
Евсеев - после победы махачкалинского "Динамо": всем спасибо, все свободны!
Вадим Евсеев дал комментарий после победы махачкалинского "Динамо" над "Уралом" (2:0).
