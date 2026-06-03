В Париже "переименовали" улицу в честь Сафонова

После победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов в Париже появились необычные посвящения футболистам команды.
Фото: The True Frame
Художники из объединения The True Frame разместили на городских зданиях наклейки с изменёнными названиями улиц и других объектов в честь игроков парижского клуба.

Одну из улиц авторы акции назвали в честь российского вратаря Матвея Сафонова. Улица Вьей-дю-Тампль стала называться Матвей-дю-Тампль. Кроме того, бульвар Осман превратился в бульвар Усман, а улицу Ша-ки-пеш переименовали в Хвича-ки-пеш.

Напомним, французский гранд защитил титул победителя Лиги чемпионов. В финальном матче французский клуб оказался сильнее "Арсенала".

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