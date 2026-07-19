Смолов раскритиковал комментатора матча Франция - Англия: как горит у меня

Экс-форвард "Краснодара" Фёдор Смолов остался недоволен работой Александра Неценко во время матча Франция - Англия на чемпионате мира - 2026.

Фото: ФИФА

- Мне может кто-то объяснить, с какой стати этот чел на комментаторе позволяет себе такие высказывания в адрес Меньяна вместо того, чтобы хвалить Райса и как-то отметить его удар? С какой стати он потом минуту вспоминает полуфинальный матч? Джиз, как горит у меня, - написал Смолов.

Экс-футболист раскритиковал комментатора за недостаточное внимание к происходящему на поле.Встреча, напомним, завершилась победой сборной Англии со счётом 6:4.