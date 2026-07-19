Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
15:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
16:00
Нижний НовгородНе начат
Шинник
17:00
ЛенинградецНе начат
Текстильщик
17:00
УфаНе начат
Велес
17:00
ЧелябинскНе начат
Сочи
18:00
Спартак КостромаНе начат
Торпедо
18:30
Волга УлНе начат
Арсенал Тула
19:00
НефтехимикНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
4 - 6 4 6
АнглияЗавершен
Испания
22:00
АргентинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
18:00
БалтикаНе начат

Стал известен лучший игрок результативного матча Франция - Англия

Букайо Сака стал обладателем награды лучшему футболисту матча за третье место чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Вингер сборной Англии получил индивидуальный приз после победы своей команды над Францией со счётом 6:4.

Футболист оказался одним из главных героев англичан. По ходу встречи Сака трижды поразил ворота соперника. Два гола он забил ещё до перерыва, а в концовке реализовал пенальти, окончательно укрепив преимущество команды Томаса Тухеля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится