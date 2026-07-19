Стал известен лучший игрок результативного матча Франция - Англия

Букайо Сака стал обладателем награды лучшему футболисту матча за третье место чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Вингер сборной Англии получил индивидуальный приз после победы своей команды над Францией со счётом 6:4.



Футболист оказался одним из главных героев англичан. По ходу встречи Сака трижды поразил ворота соперника. Два гола он забил ещё до перерыва, а в концовке реализовал пенальти, окончательно укрепив преимущество команды Томаса Тухеля.