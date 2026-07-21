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Смородская - о возможном переходе Дзюбы в "Спартак": еще год способен дать результат

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном переходе Артема Дзюбы в "Спартак".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Смородской, переход Дзюбы в "Спартак" вряд ли состоится, но Артем может давать результат в РПЛ.

- Все зависит от того, как себя Дзюба чувствует. Есть ли у него силы играть дальше.
В "Спартак" у него вряд ли получится перейти (смеется). Это нереальный сценарий. Но еще год он способен дать результат в РПЛ, - приводит слова Смородской "СЭ".

По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за клуб с сентября 2024 года. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.

Ранее Дзюба заявил, что хотел бы завершить карьеру в столичном "Спартаке". По информации СМИ, интерес к нападающему проявляли столичная "Родина" и белорусские клубы.

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