Смородская - о возможном переходе Дзюбы в "Спартак": еще год способен дать результат

- Все зависит от того, как себя Дзюба чувствует. Есть ли у него силы играть дальше.
В "Спартак" у него вряд ли получится перейти (смеется). Это нереальный сценарий. Но еще год он способен дать результат в РПЛ, - приводит слова Смородской "СЭ".
По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за клуб с сентября 2024 года. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Ранее Дзюба заявил, что хотел бы завершить карьеру в столичном "Спартаке". По информации СМИ, интерес к нападающему проявляли столичная "Родина" и белорусские клубы.