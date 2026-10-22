В "ПСЖ" приняли решение по будущему Кварацхелии - источник

"ПСЖ" не отказался от идеи продлить контракт с Хвичей Кварацхелией, несмотря на тяжёлую травму футболиста.

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По информации RMC Sport, парижский клуб намерен продолжить переговоры с грузинским полузащитником.



Кварацхелия получил повреждение в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", который завершился победой "ПСЖ" со счётом 4:2. Впоследствии у 25-летнего игрока подтвердили разрыв передней крестообразной связки правого колена. Он может больше не сыграть в нынешнем сезоне.



Кварацхелия выступает за "ПСЖ" с 2025 года.