"ПСЖ" готов расстаться с вратарём при одном условии - источник

Вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье намерен продолжить игровую карьеру в другой команде.

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Как пишет L'Equipe, отсутствие игрового времени вынуждает француза задуматься об уходе из клуба уже в зимнее трансферное окно.



Парижане готовы рассмотреть такой вариант, но предварительно намерены найти нового голкипера на замену Шевалье.



С момента перехода в "ПСЖ" летом 2025 года француз провёл за команду 26 встреч. Последняя из них состоялась ещё 23 января: тогда подопечные Луиса Энрике обыграли "Осер" (1:0). С тех пор Шевалье не появлялся на поле в официальных матчах.