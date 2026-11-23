"Саша чувствует себя хорошо. В принципе все позитивно и положительно идет. Более точные сроки восстановления определит медицинский штаб "Монако". Все четко регулируется медицинским штабом клуба", — заявил Клюев ТАСС.
Головин получил травму 8 ноября в матче чемпионата Франции против "Ле-Мана" (1:1) и был заменен на 54-й минуте. Из-за повреждения россиянин пропустил ноябрьские встречи сборной России с Узбекистаном (3:2) и Венесуэлой (2:0).
Ранее Nice-Matin сообщала, что восстановление полузащитника может занять еще две-три недели.
В нынешнем сезоне 30-летний Головин провел за "Монако" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Источник: ТАСС