"ПСЖ" готов повысить зарплату Сафонову и продлить контракт до 2032 года - источник

Французский "ПСЖ" близок к продлению соглашения с российским вратарем Матвеем Сафоновым, который может получить более выгодный контракт, чем его конкурент Люка Шевалье.

Фото: Jan Kruger - FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru

По информации Le Parisien, переговоры между парижским клубом и представителями 27-летнего голкипера находятся на продвинутой стадии. Новое соглашение предусматривает существенное повышение зарплаты.



Как уточняет Culture PSG, после продления контракта Сафонов может зарабатывать больше Шевалье. Сейчас россиянин, по данным издания, получает около 400 тысяч евро в месяц до вычета налогов.



Ранее Canal+ сообщил, что новое соглашение с Сафоновым будет рассчитано до лета 2032 года. Действующий контракт вратаря истекает в июне 2029-го.



Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. За это время россиянин сумел закрепиться в основном составе парижан и выиграть конкуренцию за место в воротах.



Источник: Culture PSG