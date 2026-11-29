Стала известна оценка Сафонова за сухой матч против "Лорьяна"

Статистический портал WhoScored оценил выступление российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче 12-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна".

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Голкипер провёл на поле все 90 минут и не пропустил ни одного мяча, получив за свою игру 7 баллов. Выше россиянина оценили шестерых футболистов парижской команды. Лучшим игроком встречи стал Усман Дембеле, заработавший 8,8 балла.



Напомним, подопечные Луиса Энрике победили со счётом 2:0. Парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 с 29 очками.