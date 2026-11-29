"ПСЖ" с Сафоновым победил "Лорьян" в матче с нереализованным пенальти

"ПСЖ" с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе одержал домашнюю победу над "Лорьяном" (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Фото: Getty Images

Парижане вышли вперёд на 32-й минуте благодаря точному удару Сенни Маюлу. После перерыва преимущество хозяев удвоил Усман Дембеле, отличившийся на 67-й минуте.



Гости могли сократить разницу в счёте за пять минут до конца основного времени, однако Ибраима Бальде при исполнении пенальти не попал в створ ворот.



Команда Луиса Энрике продолжает лидировать в Лиге 1, имея в активе 29 очков из 36 возможных. "Лорьян" с 16 баллами занимает 11-е место.

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Лорьян