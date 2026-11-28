Голкипер из АПЛ может стать конкурентом Сафонова в "ПСЖ"

"ПСЖ" заинтересован в голкипере клуба Английской Премьер-Лиги и сборной Нидерландов, сообщают СМИ.

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, "ПСЖ" рассматривает Барта Вербрюггена на замену Люке Шевалье, который может покинуть клуб этой зимой. Также в сферу интересов команды попали Мартен Вандевордт из "РБ Лейпцига" и Маттиас Пиклак из "Ломмеля".



Вербрюгген выступает в составе "Брайтона" с начала июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 16 матчей, пропустил 9 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 40 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.



Источник: L’Equipe

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Брайтон энд Хоув