Встречу "ПСЖ" - "Лион" перенесли из-за протестов в Париже

Предстоящая игра "ПСЖ" с "Лионом" в чемпионате Франции была перенесена из-за протестов во Франции.

Фото: ФК "ПСЖ"

В воскресенье, 25 октября, в Париже на стадионе "Парк де Пренс" должна была состояться встреча восьмого тура Лиги 1 между "ПСЖ" и "Лионом".



Сегодня, 23 октября, пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции сообщила, что игра перенесена на 26 октября из-за "постановления полицейской префектуры о запрете проведения матча".



Напомним, протесты во Франции начались в конце сентября 2026 года. Они охватили Париж, Марсель, Лилль и другие города.

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Лион