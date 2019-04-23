"Вольфсбург" назвал имя нового тренера

Немецкий "Вольфсбург" объявил, что Оливер Гласнер станет новым наставником команды. Тренер на данный момент работает в австрийском ЛАСКе, а немецкий клуб возглавит перед началом следующего сезона.При нынешнем наставнике Бруно Лаббадиа, который "Вольфсбург" покинет, команда занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиге и отстаёт от зоны Лиги Европы на четыре очки.