Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Байер
Вердер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 30 70
2 Боруссия Д 30 69
3 РБ Лейпциг 30 61
4 Айнтрахт Ф 30 53
5 Боруссия М 30 51
6 Хоффенхайм 30 50
7 Байер 30 48
8 Вердер 30 46
9 Вольфсбург 30 46
10 Фортуна 30 37
11 Герта 30 36
12 Майнц 30 36
13 Фрайбург 30 32
14 Аугсбург 30 31
15 Шальке 04 30 27
16 Штутгарт 30 21
17 Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 30 15
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"Вольфсбург" назвал имя нового тренера

Немецкий "Вольфсбург" объявил, что Оливер Гласнер станет новым наставником команды. Тренер на данный момент работает в австрийском ЛАСКе, а немецкий клуб возглавит перед началом следующего сезона.

При нынешнем наставнике Бруно Лаббадиа, который "Вольфсбург" покинет, команда занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиге и отстаёт от зоны Лиги Европы на четыре очки.
Теги: Ваольфсбург Гласнер
Сегодня, 14:21
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