Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|30
|70
|2
|Боруссия Д
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Ф
|30
|53
|5
|Боруссия М
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер
|30
|48
|8
|Вердер
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке 04
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15
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"Вольфсбург" назвал имя нового тренера
Немецкий "Вольфсбург" объявил, что Оливер Гласнер станет новым наставником команды. Тренер на данный момент работает в австрийском ЛАСКе, а немецкий клуб возглавит перед началом следующего сезона.
При нынешнем наставнике Бруно Лаббадиа, который "Вольфсбург" покинет, команда занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиге и отстаёт от зоны Лиги Европы на четыре очки.
При нынешнем наставнике Бруно Лаббадиа, который "Вольфсбург" покинет, команда занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиге и отстаёт от зоны Лиги Европы на четыре очки.
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