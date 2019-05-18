Марко Ройс: "Бавария" заслужила чемпионский титул

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал чемпионство «Баварии».Судьба чемпионства решалась в заключительном, в 34-м туре. Перед последним туром отстающей от лидирующей «Баварии» на два очка дортмундской "Боруссии" нужно было побеждать самой и надеяться на поражение мюнхенцев. В итоге оба клуба выиграли свои матчи: дортмундцы обыграли в гостях менхенгладбахскую "Боруссию" (2:0), а "Бавария" дома разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:1, что позволило мюнхенскому клубу завоевать 29-й титул чемпиона Германии."Безусловно, мы разочарованы, поскольку у нас был реальный шанс стать чемпионами. Но мы оступились в решающий момент. Тем не менее, "Бавария" заслужила чемпионский титул", — цитирует Ройса Lequipe.