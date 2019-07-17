Толиссо: убедить Л. Эрнандеса и Павара перейти в "Баварию" было несложно

Полузащитник "Баварии" Корентин Толиссо поделился мнением о переходе защитников Лукаса Эрнандеса и Бенжамена Павара в мюнхенский клуб."Убедить Эрнандеса и Павара переехать в Мюнхен было несложно. Перед их переходом я немного поговорил с обоими. Они хотели знать, как организован клуб и какая атмосфера в команде. Я им сказал, что здесь они совершенно точно будут счастливы. У нас в составе много великолепных футболистов. На тренировке каждый знает, что должен делать, каждый выкладывается по максимуму. Конечно, я им посоветовал перейти в "Баварию". Это великий клуб.Как бы я охарактеризовал обоих? Лукас немного сумасшедший. С ним весело, он всегда много смеётся. Но когда он на поле, то это просто вау! Он настоящий боец и всегда отдаёт все силы борьбе. Бенжамен немного спокойнее, но он тоже очень усердно работает. Он играет в силовой футбол. Оба значительно добавят качества нашей команде", — приводит слова Толиссо пресс-служба "Баварии".